Calcio | Serracchiani ' chiarezza su gruppi violenti a Udine frange da isolare anche da chi è pro Pal'
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Bisogna fare chiarezza sui gruppi di violenti scesi in strada a Udine e altrove, individuarne riferimenti organizzativi e terreno di coltura. È stato attuato uno schema già visto in altre situazioni, con facinorosi che sono usciti dal corteo pacifico e hanno devastato, ferito giornalisti e cercato lo scontro con la Polizia. Costoro hanno usato ideali autentici come pretesto per creare tensione: sono frange che vanno isolate, proprio da chi chiede giustizia e libertà per la Palestina. E sono rozze e strumentali le accuse a una generica ‘sinistra' per quanto fatto da gente che non è degna di avere una qualifica politica”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
