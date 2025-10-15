Calcio Serie D Il Poggibonsi esonera Barontini Gamma in panchina ad interim
Novità nella conduzione tecnica dei Leoni. Federico Barontini (foto) non è più l’allenatore del Poggibonsi e la squadra è temporaneamente affidata al vice, Gabrio Gamma. Un traghettatore di casa, "in attesa di individuare il nuovo mister" come rivela l’Us Poggibonsi in una nota nella quale ringrazia Barontini per l’impegno, la professionalità e la dedizione. Per la successione, si sussurra di una soluzione interna (Fusci, attualmente al timone degli juniores nazionali). A meno che non emergano altre ipotesi in previsione della gara casalinga con il San Donato Tavarnelle. Un altro incontro delicato, per il Poggibonsi chiamato a risollevarsi dall’ultima piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
