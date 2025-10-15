Calcio serie C il Grifo riabbraccia Davide Riccardi

È un mercoledì foriero di buone notizie per il Perugia, impegnato nella preparazione al delicatissimo match di domenica prossima a Pineto.Tra i giocatori che sono tornati ad allenarsi in gruppo c'è anche Davide Riccardi: la risonanza magnetica a cui il difensore è stato sottoposto in giornata ha. 🔗 Leggi su Today.it

