Calcio serie C Gubbio due punti in quattro gare E ora c’è il Guidonia Montecelio

Sport.quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GUBBIO – C’è il Guidonia Montecelio nel mirino del Gubbio. I rossoblù di mister Di Carlo, reduci da due punti in quattro partite, guardano alla sfida di sabato (ore 17:30) come un’altra occasione per ingranare la giusta marcia dopo la flessione di risultati e prestazioni (anche se meno evidente) avuta nel periodo recente. Già ad Arezzo, infatti, il Gubbio ha messo in campo una prestazione sicuramente migliore di quella vista una settimana prima contro il Pontedera, ma nonostante questo gli episodi e la mancanza di cattiveria e precisione sottoporta hanno costretto capitan Signorini e compagni alla seconda sconfitta in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

