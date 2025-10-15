Calcio | Ruotolo ' grazie a telecronista Rai Antinelli per fiocco nero per giornalisti uccisi'

Iltempo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Voglio semplicemente dire grazie ad Alessandro Antinelli, telecronista della Rai, che ieri sera durante la partita Italia–Israele si è mostrato con un fiocco nero a lutto sulla giacca. Un gesto potente, per ricordare i più di 250 giornalisti palestinesi uccisi a Gaza dall'esercito israeliano, che non hanno potuto raccontare al mondo quello che stava accadendo: il genocidio del popolo palestinese. Un piccolo, grande gesto di umanità e di verità", Lo afferma Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

