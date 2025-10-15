calcio oggi si gioca la coppa di eccellenza atletico bmg terni fc e narnese pierantonio tutto in 90 minuti per accedere alla finale

Tutto in 90 minuti, più eventuali rigori, per decidere le finaliste della Coppa di Eccellenza. Appuntamento oggi alle 15,15 a Pozzo e Narni dove si sfidano, rispettivamente, Atletico Bmg e Terni Fc e Narnese e Pierantonio. In entrambi i casi si parte dal 2-2 dell’andata e i gol in trasferta non valgono doppio. Finalissima in programma il 6 gennaio. La vincente accede agli spareggi che assegnano una promozione in serie D. Entrambe le gare saranno trasmesse sul canale 99 Umbria Tv Tuttosport e sul canale youtube Eccellenzacalcio. Atletico Bmg-Terni Fc: si gioca a Pozzo e non al Romoli di Bastardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

