Calcio Inghilterra qualificata ai Mondiali 2026 Poker della Spagna Portogallo beffato
È l’Inghilterra la prima squadra europea a staccare ufficialmente il biglietto per la fase finale dei Mondiali 2026 di calcio. La compagine allenata da Thomas Tuchel si è imposta con un perentorio 5-0 sul campo della Lettonia. Tre reti nella prima frazione sono state firmate da Gordon al 26? e da Kane al 44? e al 45+4?. Nella ripresa l’autogol di Tonisevs e la marcatura di Eze hanno completato il quadro realizzativo. Per i leoni inglesi 18 punti e ormai irraggiungibili nel Gruppo K. Nel medesimo raggruppamento è arrivato il successo della Serbia (3-1) sul campo di Andorra, con lo juventino Dusan Vlahovic a segno nel match. 🔗 Leggi su Oasport.it
