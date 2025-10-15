Calcio femminile Roma sconfitta in casa dal Barcellona in Champions League | tris delle blaugrana

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo impegno e secondo ko per la Roma nella fase a girone unico di Champions League di calcio femminile. Le giallorosse, nettamente sconfitte dal Real Madrid nel primo incontro, hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell’altra squadra spagnola di spessore, ovvero il Barcellona. Nella sfida del “Tre Fontane” le blaugrana si sono imposte 4-0. Un match in cui anche gli errori dell’arbitro, condizionanti rispetto al quanto si è visto nel corso della sfida. Capitoline, dunque, a zero punti dopo due match e situazione chiaramente non semplice nell’ottica di una qualificazione alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

