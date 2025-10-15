Calcio Eccellenza il Futball Cava Ronco si rinforza con il difensore Filippo Lambertini

Arriva un rinforzo per il Futball Cava Ronco. Si tratta del classe 2002 Filippo Lambertini, proveniente dall’Inter SM Sammaurese. Nativo di Cesena, è un difensore centrale di grande affidabilità e disciplina tattica, con alle spalle un percorso formativo di rilievo. Cresciuto nei settori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

