Calcio Eccellenza il Futball Cava Ronco si rinforza con il difensore Filippo Lambertini
Arriva un rinforzo per il Futball Cava Ronco. Si tratta del classe 2002 Filippo Lambertini, proveniente dall’Inter SM Sammaurese. Nativo di Cesena, è un difensore centrale di grande affidabilità e disciplina tattica, con alle spalle un percorso formativo di rilievo. Cresciuto nei settori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://youtu.be/9aiJoEH9tUI Calcio Eccellenza Sardegna 2025/26 Girone Unico - 5° Giornata Comunale Fra Locci, Tortolì Tortoli Calcio 1953 ASD Calcio Lanusei 1987 I nostri Highlights Una produzione Directa Sport Live TV - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO, ECCELLENZA LUCANA, 6^ GIORNATA, MATERA CITTÀ DEI SASSI ASFALTA LA VULTUR AL PASQUALE CORONA DI RIONERO IN VULTURE: 0-3 - X Vai su X
Il Futball Cava Ronco si illude, poi crolla nel secondo tempo: ko contro la Spal - “Questa è una sconfitta che fa male, soprattuto perchè eravamo partiti nel migliore dei modi - Riporta forlitoday.it
Pari con il Faenza: il Futball Cava Ronco fuori dalla Coppa - 2: da buona posizione il tiro a botta sicura di Franchini si stampa sul palo ... Si legge su forlitoday.it
Blitz Zola Predosa, successo e quarto posto - Eccellenza Passo falso del Mezzolara che, pareggiando con il Futball Cava Ronco, viene raggiunto in vetta dal Tropical Coriano . Da ilrestodelcarlino.it