Calcio a 5 subito un brindisi per il Team Scaletta in serie B
Il Team Scaletta ha esordito con un’emozionante vittoria nel campionato di serie B femminile di calcio a 5. La squadra allenata da Ivana Cernuto si è imposta per 5 a 4 sul neopromosso Pisticci. Al “PalaLaganà” di Montepiselli, partita dai due volti, dominata nel primo tempo dalle ioniche e poi. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
REGIONALE UNDER 16 CAMPO: Il Nuovo Grillo BLUE DEVILS ? MACERATA 2018 5 - 2 Sorianiello De Simone Bombardo D’Agostino (rig.) Grande inizio dei nostri ragazzi, che conquistano subito un calcio di rigore purtroppo non trasformato - facebook.com Vai su Facebook
Sabato #BallandoConLeStelle partirà subito dopo la partita di calcio #EstoniaItalia. Non preoccupatevi: Milly Carlucci assicura che faranno un lavoro di sintesi, così da non finire nel cuore della notte. Sarà una puntata un po' più corta ma succosissima! - X Vai su X
Calcio a 5, subito un brindisi per il Team Scaletta in serie B - La squadra allenata da Ivana Cernuto si è imposta per 5 a 4 sul neopromosso Pisticci. Come scrive today.it
CSI Brindisi: iscrizioni aperte ai nuovi corsi arbitri per Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5/7 - 00, presso la sede del Comitato Territoriale a Mesagne, i Corsi per Arbitri di Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5/7 organizzati dal Cen ... Scrive brindisisera.it