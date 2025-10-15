Calcio a 5 serie B Italservice vola con Jamicic Eta Beta sconfitta di misura

E’ scattata la serie B di calcio a 5. Sono due le pesaresi che quest’anno sono iscritte in questa categoria: Pesaro e Fano. I fari sono puntati però sull’Italservice società illustre che viene da scudetti e champions e che ha però deciso di ripartire con umiltà dalla serie B. Una scelta coraggiosa e alla fine azzeccata. Non solo perché la squadra è forte, ma anche perché il clima sembra più bello. La gente, quella che ama il calcio a 5, è al PalaMegabox. Il club della famiglia Pizza è sempre stato un punto di riferimento per questo sport e lo è anche adesso che si riparte per una nuova avventura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

