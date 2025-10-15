Calci e pugni per la borsa passante mette in fuga rapinatore

Tempo di lettura: < 1 minuto Scaraventa a terra una donna e la prende a calci e pugni per sottrarle la borsa. E’ accaduto la scorsa notte a San Giorgio a Cremano dove i carabinieri hanno arrestato per tentata rapina e lesioni un 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Poche ore prima una 56enne, mentre passeggiava a via Cupa San Michele, era stata prima strattonata e poi scaraventata a terra dall’uomo. Decisivo l’intervento di un passante che ha messo in fuga il rapinatore. Da lì l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Analizzate le immagini di video sorveglianza presenti in zona e raccolte le informazioni dai presenti, i carabinieri hanno effettuato il blitz in casa del 23enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calci e pugni per la borsa, passante mette in fuga rapinatore

