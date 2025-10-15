Calci e pugni dopo lo scambio di panini | rissa sanguinosa al fast food

Uno scambio di ordini ha scatenato una violentissima rissa tra sette persone all'interno del fast food Whataburger di San Antonio, in Texas, negli Stati Uniti. Come confermato dal dipartimento di polizia locale, gli agenti sono dovuti intervenire intorno alle 3 di domenica 5 ottobre per. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Spaccia davanti al supermercato, calci e pugni ai poliziotti https://cityne.ws/2eIzw - facebook.com Vai su Facebook

Pugni,calci e minacce,2 donne aggredite da mariti nel napoletano. Una delle vittime aveva già denunciato, arrestati entrambi #ANSA - X Vai su X

Molesta un gruppo di ragazzine e viene preso a calci e pugni dal fidanzato di una di loro. Poco dopo muore in ospedale - Era stato preso a calci e pugni nei giardini pubblici di Manduria (Taranto) dopo aver presumibilmente molestato un gruppo di ragazzine. Come scrive blitzquotidiano.it

Operai aggrediti davanti ai cancelli: calci e pugni contro i lavoratori in sciopero. Cosa è successo. Il video shock - È degenerata in violenza la protesta dei lavoratori in sciopero davanti alla stireria L’Alba di Montemurlo (Prato), dove questa mattina alcuni operai sarebbero stati ... Scrive notizie.tiscali.it

Infermieri presi a calci e pugni da un paziente: ancora aggressioni in corsia - Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario all’ospedale San Paolo di Bari, questa volta nel reparto di Psichiatria. Scrive quotidianodipuglia.it