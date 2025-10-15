Calabria in arrivo maltempo | diramata allerta gialla
Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di oggi, 15 ottobre. Sono previsti temporali anche di forte intensità, in particolare lungo la fascia Ionica. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida per l’intera regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
? Calabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla https://gazzettadelsud.it/?p=2114276 - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo le #ElezioniRegionali in Calabria. Chi la spunterà tra #PasqualeTridico del CSX e #RobertoOcchiuto del CDX. Qui di più: https://osservatorioeconomia.it/elezioni-regionali-calabria… #ElezioniCalabria #Tridico #Occhiuto #ElezioniRegionaliCalabria # - X Vai su X
Calabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla - Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di oggi, 15 ottobre . Riporta gazzettadelsud.it
Maltempo in Calabria, diramata l'allerta gialla della Protezione Civile per il 15 ottobre - Un peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto sulla Calabria nella giornata di domani, 15 ottobre. Come scrive reggiotv.it
Maltempo in arrivo sulla Calabria, diramata l’allerta gialla - La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla valido per l’intera giornata di martedì ... Da zoom24.it