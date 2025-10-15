Calabria in arrivo maltempo | diramata allerta gialla

Feedpress.me | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di oggi, 15 ottobre. Sono previsti temporali anche di forte intensità, in particolare lungo la fascia Ionica. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida per l’intera regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

calabria in arrivo maltempo diramata allerta gialla

© Feedpress.me - Calabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla

Altre letture consigliate

calabria arrivo maltempo diramataCalabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla - Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di oggi, 15 ottobre . Riporta gazzettadelsud.it

calabria arrivo maltempo diramataMaltempo in Calabria, diramata l'allerta gialla della Protezione Civile per il 15 ottobre - Un peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto sulla Calabria nella giornata di domani, 15 ottobre. Come scrive reggiotv.it

Maltempo in arrivo sulla Calabria, diramata l’allerta gialla - La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla valido per l’intera giornata di martedì ... Da zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Arrivo Maltempo Diramata