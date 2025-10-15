Cala il Pm 10 in Lombardia | rientrano le misure anti-smog a Milano Bergamo e Cremona

In considerazione dei dati sul PM10 registrati ieri, martedì 14 ottobre, a partire da domani, giovedì 16 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee n elle province di Milano, Bergamo e Cremona, per il secondo giorno consecutivo al di sotto della soglia di 50 µgm³. Restano invece ancora attive le misure in provincia di Monza, Lodi e Pavia per cui verranno verificati gli sviluppi nei prossimi giorni. Lo rende noto la Direzione generale dell'assessorato all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia. Attivate misure anti smog in Lombardia per superamento valori limite Pm10. Divieto circolazione veicoli, limitazioni impianti termici e combustioni all'aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cala il Pm 10 in Lombardia: rientrano le misure anti-smog a Milano, Bergamo e Cremona

