Cagliari-Milan 3-3 Zappa | Mio fratello milanista dopo la doppietta mi disse…

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Fantacalcio TV, Gabriele Zappa ha rivelato un retroscena legato proprio a Cagliari-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cagliari milan 3 3 zappa mio fratello milanista dopo la doppietta mi disse8230

© Pianetamilan.it - Cagliari-Milan 3-3, Zappa: “Mio fratello milanista dopo la doppietta mi disse…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cagliari milan 3 3Cagliari-Milan 3-3, Zappa: “Mio fratello milanista dopo la doppietta mi disse…” - Intervistato in esclusiva dai microfoni di Fantacalcio TV, Gabriele Zappa ha rivelato un retroscena legato proprio a Cagliari- Riporta msn.com

Serie A: anticipo, Milan-Cagliari 3-1 - In un Meazza semideserto per la protesta ultrà, il Milan torna al successo battendo 3- Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Coppa Italia, Milan, 3-0 al Lecce e ottavi. Avanti Udinese e Cagliari - Anche Udinese e Cagliari staccano il biglietto per gli ottavi di Coppa Italia con due prestazioni efficaci. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Milan 3 3