Cade in un canalone dopo un selfie escursionista salvato dopo tre giorni
I vigili del fuoco del comando di Pordenone nel pomeriggio del 14 ottobre hanno ricevuto una richiesta di attivazione per la ricerca ad un uomo di Bolzano che, ospite nel comune di Barcis, nella mattinata di sabato 10 ottobre era partito per un escursione delle montagne attorno al lago non aveva. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
