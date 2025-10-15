Cade giunta ad Albano Laziale sfiduciato il sindaco Borelli | Pd espella chi ha tramato contro di me
La giunta comunale di Albano Laziale, nella città metropolitana di Roma, è caduta dopo che tredici consiglieri, fra cui due della maggioranza, hanno rassegnato le dimissioni. Il sindaco uscente Massimiliano Borelli: "Tradito il mandato ricevuto dai cittadini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Albano, cade l’amministrazione Borelli: 13 consiglieri firmano la sfiducia - Il Sindaco di Albano Massimiliano Borelli è stato sfiduciato: raggiunto il numero di 13 consiglieri con la firma della consigliera Stefania Cavalieri ... Riporta castellinotizie.it