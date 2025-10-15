Cade dalla scala muore dopo tre giorni | addio a Sergio Federici 61 anni il giornalismo nel cuore
MONTE ROBERTO Non ce l?ha fatta Sergio Federici, il 61enne rimasto ferito sabato mattina nell?incidente avvenuto in un campeggio del lungomare Da Vinci, al Ciarnin. Era uno stimato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Scopri altri approfondimenti
Cosa solenne è dentro l'anima sentirsi maturare - e pendere dorata - mentre più in alto - la scala del creatore finisce - e nel frutteto molto più sotto - senti un essere - che cade - Stupendo - sentire il sole che ancora lavora la guancia che pensavi finita - con occ - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, cade dalla scala, perde i sensi e fatica a respirare: soccorso dall'eliambulanza - X Vai su X
Cade dalla scala, muore dopo tre giorni: addio a Sergio Federici (61 anni), il giornalismo nel cuore - MONTE ROBERTO Non ce l’ha fatta Sergio Federici, il 61enne rimasto ferito sabato mattina nell’incidente avvenuto in un campeggio del lungomare Da Vinci, al Ciarnin. corriereadriatico.it scrive
Novantenne cade dalla scala e muore - Un anziano di 90 anni è morto a seguito di una caduta a Foce di Capraia – Sillico, nel comune di Pieve Fosciana. Come scrive giornaledibarga.it
Mascali, cade dal secondo piano: muore una donna a 57 anni - Una donna di 57 anni, Piera Monforte, è morta dopo essere caduta dal secondo piano di una palazzina a Mascali, nel Catanese. Riporta msn.com