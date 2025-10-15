Cade dalla scala muore dopo tre giorni | addio a Sergio Federici 61 anni il giornalismo nel cuore

MONTE ROBERTO Non ce l?ha fatta Sergio Federici, il 61enne rimasto ferito sabato mattina nell?incidente avvenuto in un campeggio del lungomare Da Vinci, al Ciarnin. Era uno stimato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Cade dalla scala, muore dopo tre giorni: addio a Sergio Federici (61 anni), il giornalismo nel cuore - MONTE ROBERTO Non ce l'ha fatta Sergio Federici, il 61enne rimasto ferito sabato mattina nell'incidente avvenuto in un campeggio del lungomare Da Vinci, al Ciarnin.

