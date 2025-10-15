Cade dal balcone di casa mentre pulisce i vetri delle finestre | donna muore a Firenze

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti dei vicini, accorsi subito dopo aver udito un forte rumore seguito dalle grida. La donna aveva 68 anni e stava pulendo i vetri delle finestre di casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

