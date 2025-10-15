Cade da un’altezza di tre metri durante un sopralluogo | operaio in codice rosso

BORGAGNE (Melendugno) – Intorno alle 9 di questa mattina, a Borgagne, un operaio edile, di 57 anni, è caduto da un’altezza di circa 3 metri riportando varie ferite e traumi.L’uomo stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un immobile in via Alessandro Volta, all’angolo con via Liguria, quando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche questi approfondimenti

Paura al Vulcano Buono, operaio cade durante lavori per un nuovo negozio: è gravissimo. Precipitato da circa due metri d'altezza, 53enne in prognosi riservata - facebook.com Vai su Facebook

Cade da tre metri d'altezza mentre lavora, operaio barese in 'codice rosso' https://ift.tt/iFb2Co1 https://ift.tt/HrpUoWu - X Vai su X

Operaio cade da un ponteggio. Un volo di tre metri, è grave - Il grave infortunio sul lavoro, che ha avuto come vittima un operaio di 51 anni, si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 14, ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Costarainera, cade in giardino da tre metri e batte la testa: muore un uomo di 76 anni - Costarainera – E’ caduto dall’altezza di circa tre metri, mentre si trovava in giardino. Da ilsecoloxix.it

Un uomo di 76 anni a Costarainera (Im) cade da tre metri d'altezza e muore - Tragedia in mattinata a Costarainera, nell'imperiese, dove un uomo di 76 anni è caduto da circa tre metri d'altezza, mentre si trovava nel giardino di casa. Come scrive rainews.it