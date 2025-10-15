Butta a terra una donna e la riempie di calci e pugni per rubarle la borsa | 23enne arrestato nel Napoletano

15 ott 2025

La violenza questa notte a San Giorgio a Cremano. Soltanto l'intervento di un passante ha messo in fuga lo scippatore, poi arrestato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

