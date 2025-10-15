Business aviation Sea Prime a Las Vegas con le novità per le Olimpiadi invernali
Sea Prime, primo operatore in Italia nella business & general aviation con il brand Milano Prime e tra i leader a livello europeo, torna ad esporre negli Stati Uniti in occasione della NBAA Business Aviation Convention & Exhibition in corso a Las Vegas fino al 16 ottobre. Considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello globale per l’ aviazione d’affari, l’evento rappresenta per Sea Prime un’importante occasione per rafforzare la propria presenza internazionale e promuovere i propri servizi. Il 2025 si conferma un anno di crescita: nel primo semestre, Sea Prime ha registrato circa 17 mila movimenti, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
#Aviazione: #PiaggioAerospace torna con il P.180 Avanti EVO al salone statunitense sulla business aviation “NBAA-BACE” @PiaggioA - X Vai su X
GE Aerospace ha annunciato che spedirà il suo 500° motore Passport questo mese e ha consegnato i primi motori certificati per il nuovo Global 8000 business jet di Bombardier #GEAerospace #Global8000 #Bombardier #Passport #PassportEngine - facebook.com Vai su Facebook
Business aviation, Sea Prime a Las Vegas con le novità per le Olimpiadi invernali - Sea Prime, primo operatore in Italia nella business & general aviation con il brand Milano Prime e tra i leader a livello europeo, torna ad esporre negli Stati Uniti in occasione della NBAA Business ... Da ilgiornale.it
Nel primo semestre per Sea Prime aumento dei movimenti del 3% - Il 2025 si conferma un anno di crescita per Sea Prime: nel primo semestre il segmento dei voli privati della società degli aeroporti milanesi ha registrato circa 17mila movimenti, segnando un incremen ... Secondo ansa.it
Business aviation, Sea Prime presenta a Dubai i progetti di sviluppo di Linate - Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è il principale gestore aeroportuale di business&general aviation in Italia - Lo riporta ilgiornale.it