Business aviation Sea Prime a Las Vegas con le novità per le Olimpiadi invernali

Sea Prime, primo operatore in Italia nella business & general aviation con il brand Milano Prime e tra i leader a livello europeo, torna ad esporre negli Stati Uniti in occasione della NBAA Business Aviation Convention & Exhibition in corso a Las Vegas fino al 16 ottobre. Considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello globale per l’ aviazione d’affari, l’evento rappresenta per Sea Prime un’importante occasione per rafforzare la propria presenza internazionale e promuovere i propri servizi. Il 2025 si conferma un anno di crescita: nel primo semestre, Sea Prime ha registrato circa 17 mila movimenti, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

