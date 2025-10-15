Busi Confindustria-Assobibe | Bene il rinvio di sugar e plastic tax ora serve cancellazione
"Accogliamo con soddisfazione l’annuncio del Governo di rinviare di un anno, al gennaio 2027, l’entrata in vigore della Sugar Tax e della Plastic Tax. È un segnale importante di ascolto verso le istanze di un’intera filiera agroalimentare, che da tempo avverte sugli effetti penalizzanti che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SCOMPARSA DI ENNIO VIRLINZI, CRISTINA BUSI, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CATANIA: “UN PROTAGONISTA DELL’ECONOMIA CATANESE, ESEMPIO PREZIOSO PER TUTTI” Catania, 11 ottobre 2025 - “La scomparsa di Ennio Virlinzi lascia un v - facebook.com Vai su Facebook
Assobibe (Confindustria), bene rinvio, ma sugar tax va eliminata - Assobibe, l'associazione di Confindustria che raggruppa i produttori di bevande analcoliche in Italia plaude al rinvio della 'sugar tax', di cui chiede la "definitiva cancellazione". Scrive ansa.it
Confindustria dal Pd, Orsini: “Va bene il debito ma non solo per la difesa” - Arriva negli Studios di via Tiburtina e viene accolto dal responsabile politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, che ha organizzato questa due giorni. Come scrive repubblica.it
Confindustria Fermo, 'bene Zes, ma serve chiarezza per imprese' - "Grande notizia se attuata in tempi rapidi e certi" ma anche "incertezza che danneggia le imprese e quindi servono chiarimenti". Segnala ansa.it