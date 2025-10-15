Burnout scolastico e ansia da prestazione nei giovani per l' ultimo incontro di Affascinati dal cervello

“Questa scuola mi distrugge!” Un tema come un grido d’allarme da non lasciare inascoltato: sarà questo, infatti, il filo rosso del terzo e conclusivo appuntamento di “Affascinati dal Cervello”, 18^ edizione della storica rassegna sulle neuroscienze ideata e promossa dall’Irse – Istituto Regionale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

> #comitatodocenti #burnout #insegnanti #docenti #scuola #stresslavorocorrelato #sindrome https://fondazionepatriziopaoletti.org/blog/educazione/prevenire-il-burnout-degli-insegnanti/ - facebook.com Vai su Facebook

Oltre 120.000 firme spingono la riforma: riscatto della laurea a 900 euro l’anno per anticipare l’uscita dal servizio e contrastare il burnout nel comparto scuola. Ddl Bucalo in Parlamento - X Vai su X

Scuola, studio e ansia da prestazione: i giovani dicono basta alla paura dell’errore. Per la Gen Z sbagliare è un modo per imparare - Un modo di pensare che ha condannato il nostro Paese a una scarsa ... msn.com scrive

SCUOLA/ Ansia da prestazione, competenze, bolla digitale: uscire di “prigione” si può - Uno studio condotto da Pro Juventute (la più grande fondazione svizzera per il sostegno di bambini e giovani), in collaborazione con il Dipartimento di psichiatria e psicoterapia infantile e ... Lo riporta ilsussidiario.net

Ansia scolastica: accettare l'insuccesso e altre cose da fare - Che i giovani di oggi siano molto più soggetti a problematiche psicologiche e forme di ansia generalizzate, rispetto alle generazioni precedenti, è risaputo. Scrive corrierefiorentino.corriere.it