Buonalbergo rissa in centro davanti al bar | emessi 12 Daspo urbani

Tempo di lettura: 2 minuti Sono complessivamente 12 i provvedimenti d.ac.ur. emessi dal Questore della Provincia di Benevento nei confronti di altrettanti soggetti che il 4 maggio u.s. si sono resi protagonisti di una violenta rissa nei pressi di un bar sito nel centro di Buonalbergo. Verso le ore 03:00 circa, a causa di un alterco verbale per futili motivi tra alcuni avventori di un bar del comune fortorino, nasceva una violenta rissa nel corso della quale si affrontavano nella zona esterna dell’esercizio pubblico un rilevante numero di giovani ragazzi. Durante la colluttazione le persone coinvolte per diversi minuti si scambiavano ripetutamente calci e pugni, causando una grave turbativa dell’ordine pubblico e un pericolo per l’incolumità fisica propria e degli altri avventori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

