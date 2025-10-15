Capannoli, 15 ottobre 2025 - Il Comune di Capannoli è stato insignito del prestigioso marchio ELoGE 2024 (European Label of Governance Excellence), un riconoscimento promosso dal Consiglio d’Europa e coordinato in Italia da AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). I l premio certifica che l'amministrazione comunale ha raggiunto un elevato standard di buona governance democratica, (tra cui trasparenza, partecipazione, efficienza ed equità). L'ottenimento del marchio è il risultato di un rigoroso percorso di valutazione che ha incluso un'auto-valutazione interna e la somministrazione di tre questionari rivolti a cittadini, amministratori e dipendenti per misurare la percezione e la pratica della buona governance sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buona governance democratica, riconoscimento europeo per il Comune di Capannoli