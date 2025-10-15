Oggi, 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d’Avila. Dopo un travagliato percorso interiore di conversione (completatasi quando aveva 39 anni), è stata una delle figure centrali della Riforma cattolica. Fu scrittrice e fondatrice delle monache, dei frati Carmelitani Scalzi oltre che di numerosi monasteri tra la Spagna e il Portogallo. Dopo una lunga malattia, fu data per morta e le consorelle arrivarono a scavare il sepolcro, ma arrivò quella che definì la seconda conversione dopo aver visto un’immagine di “Nostro Signore coperto dalle piaghe”. Santa Teresa e patrona e santa protettrice di Spagna e Croazia oltre che di scrittori, persone malate nel corpo, persone in cerca di grazia, persone degli ordini religiosi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Buon onomastico Teresa, oggi 15 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere