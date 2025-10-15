Buon compleanno Adriano Petrucci Antonino Zichichi…
Buon compleanno Adriano Petrucci, Antonino Zichichi, Fedez, Sonia Alfano, Valerio Staffelli, Nicola Mancino, Giovanni Rana, Mariolina Cannuli, Francesco d’Adda, Sali Berisha, Antonello Riva, Marco Causi, Sarah Ferguson, Stefano Menichini, Bernabò Bocca, Roberto Vittori, Didier Deschamps, Carlos Checa, David Trezeguet, Andrea Amelio, Marta Mascarello. Oggi 15 ottobre compiono gli anni: Adriano Petrucci, giornalista; Rosa Martirano, cantante jazz; Antonino Zichichi, fisico, divulgatore scientifico; Nicola Mancino, politico; Aldina Teresa Bossi, attrice; Giuseppe Benagiano, medico. Compleanno anche di: Giovanni Rana, imprenditore; Adolfo Fenoglio, attore, doppiatore; Turiddo Campaini, manager; Mariolina Cannuli, annunciatrice e conduttrice tv, attrice; Ronny Grant, cantante; Claudio Trionfi, attore, doppiatore, dialoghista; Francesco d’Adda, attore; Sali Berisha, ex presidente Albania; Salvatore Paruzzo, vescovo; Andrea Bonetti, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
