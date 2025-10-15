Bui | L' Ipab Configliachi non può diventare terreno di scontro intervenga la Regione
Fabio Bui, candidato alla Presidenza della Regione del Veneto, interviene dopo le notizie di tensione tra la dirigenza DEI Popolari per il Veneto dell’Ente e le organizzazioni sindacali: «La situazione che sta emergendo all’interno dell’Ipab Configliachi di Padova è preoccupante e non può essere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
