Buffon e il messaggio da leader dopo Italia Israele | Il risultato contava molto ma è questa la cosa che mi rende ancora di più orgoglioso – FOTO
Buffon e il messaggio da leader dopo Italia Israele: la FOTO pubblicata dall’ex portiere della Juve. Un risultato fondamentale, ma soprattutto una prestazione di grande carattere. Al termine della vittoria per 3-0 dell’ Italia contro Israele, che ha garantito agli Azzurri l’accesso ai playoff mondiali, Gianluigi Buffon ha affidato ai social il suo pensiero. L’ex capitano della Juve, nel suo ruolo di capo delegazione, ha voluto celebrare non solo i tre punti, ma l’atteggiamento di tutta la squadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) Con un messaggio che sa di investitura e di orgoglio, la leggenda azzurra ha sottolineato la crescita di un gruppo che sta ritrovando certezze e compattezza sotto la guida di Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
