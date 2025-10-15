Bufera vera nel m5s | Dimissioni pronte Cosa succede

Il Movimento 5 Stelle è attraversato da una fase di forte instabilità, segnata dall’annuncio di Chiara Appendino che, durante una recente assemblea dei gruppi parlamentari, ha dichiarato di avere “dimissioni pronte”. Il confronto, avvenuto nella serata di martedì, è stato dedicato all’analisi dei risultati delle elezioni regionali in Toscana, dove il Movimento ha subito una netta battuta d’arresto. L’assemblea, secondo fonti presenti, si è svolta in un clima che molti hanno definito “autoassolutorio”, senza una sufficiente volontà di affrontare in modo critico le cause della sconfitta. “Serve una riflessione strategica profonda”, avrebbe sottolineato Appendino, manifestando un disagio diffuso tra diversi esponenti del gruppo parlamentare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bufera vera nel m5s: “Dimissioni pronte”. Cosa succede

