Bufera vera nei 5 Stelle Appendino | Dimissioni pronte! Cosa succede

Chiara Appendino ha minacciato le dimissioni durante l’assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, riunitasi martedì sera per discutere l’esito delle regionali in Toscana. Una mossa inaspettata ma che, riferiscono fonti presenti allo scambio, è stata motivata da un clima giudicato autoassolutorio, poco incline all’analisi critica del voto. Il risultato è stato infatti deludente: il M5s ha ottenuto il 4,4%, un dato ben al di sotto sia del 7% raccolto nel 2020, sia del 15% del 2015, quando però il Movimento correva da solo. In questa tornata, invece, i pentastellati avevano accettato, obtorto collo, un’ alleanza con il PD e i centristi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

