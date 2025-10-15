Bufera sul giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi | L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo Il cronista | Stavo parlando di calcio | VIDEO

“L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo”: sono le parole pronunciate dal giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi che hanno provocato una vera e propria bufera politica. Il cronista si è collegato in diretta con l’edizione delle 19 del telegiornale da Udine, dove si trovava per seguire la manifestazione pro Palestina che si è tenuta nella città friulana prima della partita tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. “L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele, almeno sul campo, vincendo” ha dichiarato Cecconi durante il collegamento. Nico Piro (Tg3) rimette le cose al proprio posto e lo fa con giustezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

