Bufera sul giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi | L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo Il cronista | Stavo parlando di calcio | VIDEO
“L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo”: sono le parole pronunciate dal giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi che hanno provocato una vera e propria bufera politica. Il cronista si è collegato in diretta con l’edizione delle 19 del telegiornale da Udine, dove si trovava per seguire la manifestazione pro Palestina che si è tenuta nella città friulana prima della partita tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. “L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele, almeno sul campo, vincendo” ha dichiarato Cecconi durante il collegamento. Nico Piro (Tg3) rimette le cose al proprio posto e lo fa con giustezza. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bufera sul Tg3: “L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo” Scoppia la polemica dopo la frase del giornalista Jacopo Cecconi durante un collegamento da Udine per il Tg3. #Tg3 #Rai #Israele #Italia #Cecconi #Partita #Udine #Calcio #Meloni - X Vai su X
"#Italia può eliminare #Israele almeno sul #campo", #bufera sul #giornalista del #Tg3 - facebook.com Vai su Facebook
La gaffe del cronista ha innescato una polemica politica - “L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo”: sono le parole pronunciate dal giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi che hanno provocato una vera e propria bufera politica. Secondo tpi.it
Gaffe di Jacopo Cecconi del Tg3, bufera per le parole su Israele: "Possibilità di eliminarlo almeno sul campo" - L'inviato del Tg3 Jacopo Cecconi nella bufera per una frase prima della partita: "L'Italia può eliminare Israele almeno sul campo" ... Si legge su virgilio.it
"L'Italia può eliminare Israele...". Bufera sul giornalista del Tg3: ecco cos'ha detto - Ira di Fratelli d'Italia: "La Rai intervenga con fermezza". Da msn.com