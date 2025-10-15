Bufera sui repubblicani | chat segrete con insulti razzisti frasi antisemite e apologia a Hitler

Thesocialpost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di indignazione sta travolgendo i  Young Republicans, l’organizzazione giovanile del Partito Repubblicano statunitense, dopo la pubblicazione di oltre  2.900 pagine di chat Telegram  contenenti frasi shock a sfondo razzista, antisemita e violento. Secondo quanto riportato da  Politico, i messaggi sono stati scambiati da dirigenti dei gruppi giovanili di  New York, Kansas, Arizona e Vermont, e rivelano un linguaggio intriso di odio e retorica estremista. Commenti razzisti e violenti nelle chat private. Tra i messaggi più inquietanti, uno dei protagonisti,  Peter Giunta, leader dei giovani repubblicani di New York, avrebbe scritto: « Chiunque voterà no andrà nelle camere a gas », riferendosi alle elezioni interne per la presidenza nazionale dell’organizzazione, che conta circa  15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

bufera sui repubblicani chat segrete con insulti razzisti frasi antisemite e apologia a hitler

© Thesocialpost.it - Bufera sui repubblicani: chat segrete con insulti razzisti, frasi antisemite e apologia a Hitler

Scopri altri approfondimenti

bufera repubblicani chat segreteBufera sui repubblicani: chat segrete con insulti razzisti, frasi antisemite e apologia a Hitler - Un’ondata di indignazione sta travolgendo i Young Republicans, l’organizzazione giovanile del Partito Repubblicano statunitense, dopo la ... thesocialpost.it scrive

bufera repubblicani chat segreteChat con post razzisti e antisemiti, bufera sui repubblicani - Bufera sul partito repubblicano dopo che Politico ha rivelato una chat di gruppo su un canale Telegram privato di giovani leader del Grand Old Party con migliaia di commenti razzisti, antisemiti, ... Scrive ansa.it

bufera repubblicani chat segrete"Scimmie", "Amo Hitler". Giovani, repubblicani, seguaci di Charlie Kirk. E razzisti. La chat che imbarazza i trumpiani - Riferimenti ai neri come a scimmie ("Andrei allo zoo se volessi vedere le scimmie giocare a basket") e riflessioni sul violentare i nemici e di ... huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bufera Repubblicani Chat Segrete