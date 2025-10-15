Un’ondata di indignazione sta travolgendo i Young Republicans, l’organizzazione giovanile del Partito Repubblicano statunitense, dopo la pubblicazione di oltre 2.900 pagine di chat Telegram contenenti frasi shock a sfondo razzista, antisemita e violento. Secondo quanto riportato da Politico, i messaggi sono stati scambiati da dirigenti dei gruppi giovanili di New York, Kansas, Arizona e Vermont, e rivelano un linguaggio intriso di odio e retorica estremista. Commenti razzisti e violenti nelle chat private. Tra i messaggi più inquietanti, uno dei protagonisti, Peter Giunta, leader dei giovani repubblicani di New York, avrebbe scritto: « Chiunque voterà no andrà nelle camere a gas », riferendosi alle elezioni interne per la presidenza nazionale dell’organizzazione, che conta circa 15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bufera sui repubblicani: chat segrete con insulti razzisti, frasi antisemite e apologia a Hitler