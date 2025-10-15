Bucchioni esamina accuratamente la sfida contro la Roma | L’Inter sta interpretando un altro tipo di calcio…

Inter News 24 Bucchioni analizza la sfida tra Roma e Inter prevista per questo fine settimana: la disamina sulla prossima partita della formazione di Chivu. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la preparazione dell’ Inter in vista della sfida contro la Roma. Bucchioni ha sottolineato come l’ Inter sia cresciuta molto in personalità, mostrando segnali di maturità sotto la guida di Cristian Chivu. «L’ Inter sta interpretando un altro tipo di calcio, con maggiore verticalità e imprevedibilità», ha affermato Bucchioni, che ha apprezzato anche l’approccio di Chivu nella gestione del turnover, utile per mantenere il gruppo fresco anche in vista della primavera. 🔗 Leggi su Internews24.com

