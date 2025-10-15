Btp Valore dai tassi alle cedole | cosa sappiamo Ecco quanto conviene investire e le date

Torna il Btp Valore: il ministero dell?Economia ha fissato la finestra di collocamento da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, con chiusura alle ore 13, salvo chiusura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Btp Valore, dai tassi alle cedole: cosa sappiamo. Ecco quanto conviene investire e le date

