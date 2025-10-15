Bruzzone Nuzzi e Garofano in città | per due giorni Trieste sarà capitale del true crime
Bruzzone, Nuzzi, De Cataldo, Garofano, sono solo alcuni dei grandi nomi che saranno in città il 7 e 8 novembre per la prima edizione del Trieste True Crime Nella sala Luttazzi del Magazzino 26 e nella Sala conferenze del Museo Teatrale “Schmidl” si terrà una due giorni unica in Italia, che vedrà. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Appuntamento il 7 e 8 novembre: tra i protagonisti dell’evento, che vede la media partnership di Nem e Il Piccolo, personaggi del calibro di Gianluigi Nuzzi, Roberta Bruzzone, Stefano Nazzi, Alessandro Politi e Luciano Garofano, che verranno premiati. - facebook.com Vai su Facebook
