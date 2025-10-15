Bruxelles riunione dei ministri della Difesa della Nato | la foto di famiglia

La foto di famiglia della riunione a Bruxelles dei ministri della Difesa della Nato, che si sono radunati oggi, mercoledì, per cercare di ottenere maggiore supporto militare per l’Ucraina, in un momento in cui negli ultimi mesi si è registrato un forte calo nelle consegne di armi e munizioni al Paese colpito dalla guerra. Arriva dopo che i due membri più recenti dell’Alleanza, Finlandia e Svezia, hanno dichiarato che acquisteranno altre armi dagli Stati Uniti per fornirle a Kiev. In estate la Nato ha iniziato a coordinare consegne regolari di grandi pacchetti di armi all’Ucraina per aiutarla a respingere l’aggressione russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bruxelles, riunione dei ministri della Difesa della Nato: la foto di famiglia

