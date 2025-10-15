Bruxelles risponde a Pechino La partita del trasferimento tecnologico e l’ombra del Bieta

A Bruxelles si discute di una misura che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata impensabile. Obbligare le aziende cinesi che investono in Europa a condividere le loro tecnologie con partner europei. Una sorta di reciprocità forzata, uno specchio (rovesciato) delle regole che per decenni Pechino ha imposto agli investitori stranieri desiderosi di entrare nel suo mercato. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il piano, atteso per novembre, sarà parte del nuovo Industrial Accelerator Act, il pilastro della strategia con cui la Commissione europea vuole rafforzare l’autonomia industriale del continente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Bruxelles risponde a Pechino. La partita del trasferimento tecnologico e l’ombra del Bieta

Approfondisci con queste news

L’Europa risponde alla Cina con una mini e-car tutta "Made in Ue"! L’Unione europea prepara la sua controffensiva nel mercato delle auto elettriche: nasce a Bruxelles una city car a basso costo, sviluppata da un consorzio di costruttori continentali con il s - facebook.com Vai su Facebook

#Dazi La Commissione Ue risponde a #Trump che ha annunciato nuove tariffe dal 1° ottobre (100% sui farmaci, del 50 sui mobili e del 25 sui camion). Per Bruxelles vale l'accordo al 15% firmato a luglio con Washington. Intesa che, però, non è ancora giuridi - X Vai su X

Atp Pechino, Sinner batte Tien in finale e conquista il torneo: il risultato della partita - Il numero 2 del mondo si è aggiudicato l'Atp 500 di Pechino, il China Open, battendo in finale l'americano Learner Tien per 6 ... Scrive tg24.sky.it

Sinner tra sonno, incubo jet lag e la semifinale a Pechino: "È piuttosto difficile 'atterrare' la mattina se..." - Approdato alle semifinali del torneo Atp 500 di Pechino grazie al successo sull'ungherese Fabian Marozsan, Jannik Sinner commenta così la partita e il suo momento di forma: "È stato ... Lo riporta corrieredellosport.it

Sinner domina contro Tien e vince la finale a Pechino: "Grazie Italia, lavoro per migliorare" - 2 Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, in un'ora e 12 minuti, e porta a casa il terzo titolo della stagione dopo Australian Open e ... Si legge su adnkronos.com