Bruxelles risponde a Pechino La partita del trasferimento tecnologico e l’ombra del Bieta

A Bruxelles si discute di una misura che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata impensabile. Obbligare le aziende cinesi che investono in Europa a condividere le loro tecnologie con partner europei. Una sorta di reciprocità forzata, uno specchio (rovesciato) delle regole che per decenni Pechino ha imposto agli investitori stranieri desiderosi di entrare nel suo mercato. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il piano, atteso per novembre, sarà parte del nuovo Industrial Accelerator Act, il pilastro della strategia con cui la Commissione europea vuole rafforzare l’autonomia industriale del continente. 🔗 Leggi su Formiche.net

