bruxelles multa gucci per 120 milioni

Il lusso torna di nuovo sotto i riflettori ma, questa volta, non per la settimana della moda. Nel mirino dell'Antitrust europea - guidata da Teresa Ribera Rodríguez (in foto) - sono finite Gucci, Chloè e Loewe. Le tre maison, che fanno capo ai tre più importanti gruppi del lusso al mondo, rispettivamente: Kering, Richemont e Lvmh, sono state accusate di aver violato le norme europee in materia di concorrenza. Nello specifico, secondo l'indagine della Commissione europea le tre aziende hanno interferito con le strategie commerciali dei loro rivenditori imponendo restrizioni, come l'obbligo di non discostarsi per nessun motivo dai prezzi di vendita fissati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

