Bruno Archi nominato inviato speciale dell’Italia per la ricostruzione di Gaza

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato alla Camera dei deputati la nomina di Bruno Archi come inviato speciale per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Ambasciatore a Roma presso la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, il Programma Alimentare Mondiale (PAMWFP) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), Archi è considerato uno dei diplomatici italiani con maggiore esperienza nei contesti post-crisi: avrà il compito di coordinare gli interventi umanitari e diplomatici di Roma dopo la pace in Medio Oriente. La carriera di Archi, scelto come inviato speciale per Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

