Bruno Archi è il nuovo inviato speciale dell' Italia per Gaza
L'Italia ha il suo nuovo inviato speciale per Gaza, il diplomatico Bruno Archi. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la sua informativa alla Camera sul Medio Oriente."Ho deciso di nominare l'ambasciatore Archi, il nostro ambasciatore presso la Fao, nuovo inviato. 🔗 Leggi su Today.it
