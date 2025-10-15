Bruno Archi è il nuovo inviato speciale dell' Italia per Gaza

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia ha il suo nuovo inviato speciale per Gaza, il diplomatico Bruno Archi. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la sua informativa alla Camera sul Medio Oriente."Ho deciso di nominare l'ambasciatore Archi, il nostro ambasciatore presso la Fao, nuovo inviato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Milano, Bruno Megale nuovo questore: "Lavorare su sicurezza e percezione" - Bruno Megale nuovo questore: "Lavorare su sicurezza e percezione" "Certamente lavoreremo su quella che &#232; la percezione in questo momento della sicurezza. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Bruno Archi 232 Nuovo