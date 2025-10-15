Bruciate altre quattro macchine Caccia al piromane di via Barrili Seriale o rogo per emulazione?
E siamo arrivati a quota 21. Ancora auto in fiamme. Ancora un incendio doloso. Tre episodi molto simili per dinamica e tipologia di rogo: pare che in tutti i casi chi ha appiccato le fiamme abbia preso di mira gli pneumatici, utilizzando un accelerante ancora da identificare con certezza. Resta da capire se il piromane andato in scena nelle prime due occasioni (non sembrano esserci dubbi in quel caso su una mano unica) sia lo stesso che ha colpito pure ieri notte in tutt’altra zona della città. Partiamo dalla fine. E cioè da quanto accaduto attorno alle 4.30 di ieri in via Barrili: in pochi secondi, sono andate a fuoco due macchine parcheggiate lungo il marciapiedi; le fiamme hanno gravemente danneggiato altri due veicoli posteggiati di fianco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
