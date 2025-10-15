Bruce Springsteen elogia Stephen Graham nei panni del padre alcolizzato e bipolare nel biopic | Sputato a lui

Per la critica Stephen Graham è uno degli ingredienti migliori di Springsteen: Liberami dal Nulla e anche il Boss non ha che parole di lode per la performance dell'attore inglese nei panni del padre. A partire dal 23 ottobre il pubblico potrà godere della visione di Springsteen: Liberami dal Nulla, biopic dedicato alla fase della carriera del Boss legata alla composizione dell'LP Nebraska, apprezzando le straordinarie performance di Jeremy Allen White nei panni del cantautore e di Stephen Graham in quella del problematico padre. Springsteen in persona ha lodato l'interpretazione in un incontro che si è tenuto presso il quartier generale di Spotify a Londra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bruce Springsteen elogia Stephen Graham nei panni del padre alcolizzato e bipolare nel biopic: "Sputato a lui"

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Bruce Springsteen e la sua musica non sono tutta l’America. » È con questa frase che Jeremy Allen White e Scott Cooper mettono subito le cose in chiaro: il nuovo film su Springsteen, “Liberami dal Nulla”, non ha intenzione di raccontare l’ennesima storia a s - facebook.com Vai su Facebook

Bruce Springsteen, tutto sull'album Nebraska 82 Expanded Edition - X Vai su X

Bruce Springsteen elogia Stephen Graham nei panni del padre alcolizzato e bipolare nel biopic: "Sputato a lui" - Per la critica Stephen Graham è uno degli ingredienti migliori di Springsteen: Liberami dal Nulla e anche il Boss non ha che parole di lode per la performance dell'attore inglese nei panni del padre. movieplayer.it scrive

“Deliver Me From Nowhere”: Jeremy Allen White e Stephen Graham elogiate da Bruce Springsteen - Dopo l’eccellente riscontro di “A Complete Unknown” del regista James Mangold, continua il trend positivo dei biopic ispirati alle personalità più influenti del mondo della musica. Come scrive unionesarda.it

Stephen Graham lodato da Springsteen per il suo ruolo del padre - Stephen Graham, il protagonista della serie “Adolescence” che, in onda su Netflix, sta raccogliendo grandi consensi, ha rivelato di essersi messo a piangere dopo che Bruce Springsteen lo ha contattato ... Come scrive rockol.it