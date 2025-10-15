Bronte sequestrate due tonnellate di pistacchi | i controlli dei carabinieri sull’oro verde
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazioni di vigilanza in vista della Sagra del Pistacchio D.O.P.. In vista della celebre Sagra del Pistacchio di Bronte D.O.P., i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. L’obiettivo è contrastare frodi commerciali e violazioni in materia igienico-sanitaria legate al cosiddetto “oro verde”, simbolo del territorio brontese. Ispezioni e sanzioni per irregolarità. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Bronte, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
CARABINIERI IN AZIONE A BRONTE: CONTROLLI A TUTELA DEL PISTACCHIO D.O.P. Mentre è in corso la Sagra del Pistacchio di Bronte D.O.P., i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la sic - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrate nel Nuorese due tonnellate e mezzo di droga - I finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, nel corso di un servizio coordinato con le Fiamme Gialle della Sezione Aerea di Cagliari, hanno scoperto e distrutto una piantagione ... Segnala notizie.tiscali.it
Sequestrate tre tonnellate di pesce: chiusi due ristoranti - E' il risultato dell'operazione "Etrurian Fish", coordinata dalla Direzione Marittima della Toscana, per la tutela dell'ecosistema ... Secondo rainews.it
Fonni, scoperta maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre due tonnellate di droga - Oltre due tonnellate e mezzo di marijuana sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in una vasta operazione condotta nei giorni scorsi nelle campagne di Fonni. Lo riporta unionesarda.it