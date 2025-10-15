Bronte sequestrate due tonnellate di pistacchi | i controlli dei carabinieri sull’oro verde

Dayitalianews.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazioni di vigilanza in vista della Sagra del Pistacchio D.O.P.. In vista della celebre Sagra del Pistacchio di Bronte D.O.P., i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. L’obiettivo è contrastare frodi commerciali e violazioni in materia igienico-sanitaria legate al cosiddetto “oro verde”, simbolo del territorio brontese. Ispezioni e sanzioni per irregolarità. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Bronte, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

bronte sequestrate due tonnellate di pistacchi i controlli dei carabinieri sull8217oro verde

© Dayitalianews.com - Bronte, sequestrate due tonnellate di pistacchi: i controlli dei carabinieri sull’oro verde

Argomenti simili trattati di recente

Sequestrate nel Nuorese due tonnellate e mezzo di droga - I finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, nel corso di un servizio coordinato con le Fiamme Gialle della Sezione Aerea di Cagliari, hanno scoperto e distrutto una piantagione ... Segnala notizie.tiscali.it

Sequestrate tre tonnellate di pesce: chiusi due ristoranti - E' il risultato dell'operazione "Etrurian Fish", coordinata dalla Direzione Marittima della Toscana, per la tutela dell'ecosistema ... Secondo rainews.it

Fonni, scoperta maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre due tonnellate di droga - Oltre due tonnellate e mezzo di marijuana sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in una vasta operazione condotta nei giorni scorsi nelle campagne di Fonni. Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Bronte Sequestrate Due Tonnellate