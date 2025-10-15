Britney Spears l’ex marito rivela dettagli inquietanti | Guardava dormire i nostri figli con un coltello in mano

La conosciamo come popstar mondiale, autrice di tormentoni come Baby One More Time e Toxic, ma Britney Spears è da sempre anche e soprattutto un mix esplosivo di talento, fragilità e resilienza. Dalla principessa del pop, amata in tutto il mondo, alla donna che ha dovuto lottare per la propria libertà, la sua vita è stata una montagna russa di successi, scandali e rinascite. Dopo anni di tutela legale e una lunga battaglia personale, Britney sembrava finalmente aver ritrovato un po’ di pace, ma ora le nuove rivelazioni dell’ex marito Kevin Federline con cui la popstar è stata sposata neanche 3 anni, riportano l’artista al centro del caos mediatico. 🔗 Leggi su Dilei.it

