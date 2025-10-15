Britney Spears l’ex marito Kevin Federline | Si avvicinava ai figli di notte con un coltello in mano
A distanza di quasi vent’anni dal loro divorzio, Kevin Federline riporta Britney Spears al centro di un nuovo scandalo. Nel suo libro in uscita, l’ex marito della popstar racconta episodi che, se confermati, getterebbero un’ombra inquietante sul rapporto tra la cantante e i figli Sean Preston e Jayden James. 🔗 Leggi su Fanpage.it
