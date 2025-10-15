Britney Spears l’ex marito Kevin Federline | Si avvicinava ai figli di notte con un coltello in mano

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di quasi vent’anni dal loro divorzio, Kevin Federline riporta Britney Spears al centro di un nuovo scandalo. Nel suo libro in uscita, l’ex marito della popstar racconta episodi che, se confermati, getterebbero un’ombra inquietante sul rapporto tra la cantante e i figli Sean Preston e Jayden James. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Britney Spears L8217ex Marito