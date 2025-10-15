Britney Spears con un coltello in mano di notte andava dai nostri figli e li guardava in silenzio | la rivelazione choc dell’ex marito Kevin Federline
Britney Spears trema. Promette di far discutere la biografia dell’ex marito Kevin Federline, “You Thought You Knew”, di cui è stato pubblicato un estratto dal New York Times. Tra i passaggi del libro, che uscirà il 21 ottobre prossimo, c’è quello riguardate i figli Sean Preston (20 anni) e Jayden James (19 anni) che avrebbero confidato al padre che la madre a volte si piazzava sulla soglia della loro camera da letto con un coltello in mano mentre li guardava dormire. I figli di Britney Spears dunque avrebbero confidato a Federline che la popstar li guardava mentre dormivano con un coltello in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
