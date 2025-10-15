Brillano le luminarie in via Argiro | accese le nuove installazioni lungo la strada

Baritoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Argiro si accendono le nuove luminarie installate dalla ditta Paulicelli. Come previsto, le installazioni posizionate in questi giorni dalla ditta si sono illuminate per la prima volta questa sera.Le installazioni luminose sono collocate in corrispondenza dei sei incroci che via Argiro, dove. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

brillano luminarie via argiroBari, arrivano le luci in via Argiro: «Così si addolcisce il restyling» - Le installazioni in soccorso delle attività interessate dal cantiere. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Brillano Luminarie Via Argiro